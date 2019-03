Alexander Isak schrijft historie: nu acht goals in zijn eerste negen duels voor Willem II

Isak zette een unieke prestatie neer door in één Eredivisie-wedstrijd drie keer raak te schieten vanaf elf meter. Maar er was meer. Hij evenaarde ook een stokoud record van Roger Raeven uit 1980.

Isak heeft nu namelijk acht keer gescoord in zijn eerste negen Eredivisieduels voor Willem II. In de complete historie van de Eredivisie slaagde alleen Raeven daar ooit in.

De Limburger, die zijn profloopbaan in 1979 begon bij Roda JC, scoorde in het seizoen 1980/81 als eerste speler acht keer in zijn eerste negen optredens op het hoogste niveau. Toevallig deed ook hij dat in dienst van Willem II.

Prachtige reeks

Isak scoorde de voorbije weken tegen achtereenvolgens Vitesse (3-2 verlies), SC Heerenveen (4-2 verlies), De Graafschap (twee goals, 3-2 zege), Feyenoord (2-3 zege) en dus Fortuna Sittard (drie, 3-2 zege). Hij kwam niet tot scoren in de duels met FC Utrecht (0-1 zege), FC Groningen (1-2 verlies), VVV-Venlo (2-1 nederlaag) en AZ (2-1 zege).

Niet onbelangrijk: gedurende deze reeks in de Eredivisie trof Isak ook doel in het bekerduel met AZ van 28 februari (1-1). Dat brengt zijn totaal voor Willem II op negen goals uit tien officiële wedstrijden. Een fenomenale score aan het begin van zijn Tilburgs avontuur.

Hoogste doelpuntengemiddelde

Door zijn hattrick tegen Fortuna Sittard is Isak nu de speler met het beste doelpuntengemiddelde in dit Eredivisie-seizoen. Met een moyenne van 0,89 (acht goals in negen duels) blijft hij Eredivisie-topscorer Luuk de Jong voor. De PSV-aanvaller was lange tijd eerste in dat klassement met een gemiddelde van 0,81 (21 goals uit 26 wedstrijden).