Willem II wint dankzij hattrickheld Alexander Isak: 'Een moment om niet snel te vergeten'

Na afloop stond de Zweedse spits met de wedstrijdbal in zijn handen. En Isak had een primeur met zijn penalty-hattrick. Hij is de eerste speler in de eredivisie die drie strafschoppen raak schoot in één wedstrijd. “Er moet toch iemand de eerste zijn. Ik was vandaag de gelukkige om ze alle drie raak te schieten. Dit is wel een moment dat ik niet snel zal vergeten.”

Isak schoot de bal uit alle strafschoppen uiterst koel in het doel. Het leek alsof de Zweed geen enkele spanning voelde. “Ik probeer van het moment te genieten. Je speelt een thuiswedstrijd, het hele stadion leeft met je mee. Ik probeer niet na te denken wat er mis zou kunnen gaan, maar probeer met veel zelfvertrouwen een strafschop te nemen. Bovendien was ik ook erg gefocust. Dat is het allerbelangrijkste.”

'Blunder'

Doelman Michael Woud keek met een minder goed gevoel terug op de wedstrijd. Hij pakte een vrije trap van Lamprou niet klemvast, waardoor Novakovich kon scoren. Woud: “Dat is gewoon een blunder. Zo'n bal moet ik gewoon hebben. Maar zoiets gebeurt; ik ben een jonge doelman en ik moet er iets van leren.”

Woud is opgegroeid in Nieuw-Zeeland, maar heeft ouders met Nederlandse roots. “Willem II is de ideale club om mij verder te ontwikkelen. Mijn grote droom is om later in de Champions League te spelen.”

Goede zaken

Wat het meest zal bijblijven bij trainer Adrie Koster aan de wedstrijd tegen Fortuna Sittard zijn de drie punten. “Je doet op de ranglijst gewoon hele goede zaken. Deelname aan de play-offs voor Europees voetbal is weer een stap dichterbij. De komende acht wedstrijden, inclusief de bekerfinale tegen Ajax, worden cruciaal.”