Met 213 kilometer per uur over de A67, hardrijders moeten hun rijbewijs inleveren

De eerste bestuurder die werd betrapt, was een 34-jarige man uit Polen. Hij reed met een snelheid van 189 kilometer per uur over de A67. Daar geldt een maximumsnelheid van 120 kilometer per uur.

'Hij zou zijn rijbewijs bijna terugkrijgen'

Op het moment dat agenten de man aan de kant zetten, werden ze ingehaald door een 28-jarige man die met een snelheid van 213 kilometer per uur kwam langsrazen. Daarop gingen ze ook achter hem aan. Ook hij moest direct zijn rijbewijs inleveren.

Korte tijd later kwam op de N2 bij Eindhoven een andere 28-jarige automobilist de politieauto voorbijgereden met een snelheid van 148 kilometer per uur, waar 80 kilometer per uur het maximum is. "Het rijbewijs van deze bestuurder was al eerder van hem afgenomen", laat een politiewoordvoerder weten. "Hij zou het 7 april weer terugkrijgen. Maar dat gaat dus niet door." De automobilist kreeg daarnaast een proces-verbaal.