Verongelukte motorrijder en zijn passagier in Wernhout zijn twee Polen

De vrachtwagen staat dwars over de weg. (Foto: Tom van der Put/ SQ Vision)

De motorrijder en zijn passagier die zaterdagavond op de Wernhoutseweg (N263) in Wernhout om het leven kwamen bij een ongeluk zijn twee Poolse mannen. Dat meldt de politie zondagochtend. Een 39-jarige Pool uit Wernhout bestuurde de motor, terwijl een 28-jarige man uit Polen achterop zat.

De motor botste rond acht uur tegen de zijkant van een vrachtwagen. Er kwamen veel hulpdiensten naar de plaats van het ongeluk, waaronder twee traumahelikopters. Een van de slachtoffers werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten.

De weg was afgesloten voor verkeer tijdens het onderzoek van de politie. Agenten hebben getuigen gesproken. Ook is er een verklaring van de vrachtwagenchauffeur opgenomen. Hij raakte niet gewond bij het ongeluk. Wel is er slachtofferhulp voor hem en de getuigen geregeld.