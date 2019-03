Zundert geeft Graafschap-supporters een nieuwe vlag voor overleden fan Gerben Eskes

Bosjes werden doorzocht, vuilnisbakken omgekieperd, groepsapps aangeboord en pamfletten opgehangen. Tevergeefs, want de bewuste Achterhoek-vlag, met daarop de naam van de overleden Graafschap-supporter Gerben Eskes, kwam niet boven water. Op 1 februari kwam die per ongeluk via een door NAC-fans gehuurd busje in de West-Brabantse gemeente Zundert terecht.

Nieuwe vlag

De bewoners van de Veldstraat in Zundert vonden dat vervelend voor de aanhangers van de De Graafschap en zorgden voor een nieuwe vlag. Karel Dictus, de eigenaar van het verhuurbedrijf in de Veldstraat, gaf die zondagmiddag samen met NAC-supporter Leon Deckers van Fanzine De Rat vlak voor de wedstrijd aan een delegatie uit Doetinchem.

Bekijk de video en lees daarna verder.

Bizar

Geert-Jan Kettelarij, vriend van de overleden Gerben Eskes, nam de vlag zondag voor het duel NAC-VVV in ontvangst in het supportershome van de supportersvereniging van NAC.

"Het is bizar", zegt de supporter van De Graafschap over dit gebaar van de inwoners van Zundert. "Die mensen hebben in principe niks met ons of met de vlag. Of met het verhaal daarachter. Dat ze er dan zoveel tijd in steken, is fantastisch!"