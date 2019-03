LIVE: NAC na sterk begin op achterstand na fout Pele van Anholt

TUSSENSTAND

NAC - VVV-Venlo: 0-1

Ruud Brood stuurde een ander NAC in het veld dan zijn voorganger, Mitchell van der Gaag. Brood stapte af van de vijf verdedigers en stuurde een ouderwetse 4-3-3 formatie het veld in. NAC begon sterk aan het duel met de Venlonaren. Binnen vijf minuten had Anouar Kali al een schot gelost en was Mitchell te Vrede met een schot op de lat dicht bij de openingstreffer. Niet veel later werd Giovanni Korte diep gestuurd door Ramon Pascal Lundqvist, maar de kleine buitenspeler kon de bal niet voorbij VVV-doelman Unnerstall krijgen.

Na dertien minuten kwamen de bezoekers uit het niets op voorsprong. Pele van Anholt ging gigantisch in de fout door de bal veel te vaak te laten stuiteren. Vervolgens verloor de rechtsback het kopduel met Mlapa waarna de spits van VVV alleen afkon lopen op Van Leer. Hij bleef cool en schoof de bal binnen. NAC moest daarna bijkomen van die enorme tik. Van het spel van het eerste kwartier was weinig meer over.

DE OPSTELLINGEN