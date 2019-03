Ruud Brood pakt punt met NAC in eigen huis tegen VVV-Venlo

NAC weet nog steeds niet wat winnen is in 2019, maar heeft onder leiding van de nieuwe trainer Ruud Brood zondagmiddag wel een punt gepakt in eigen huis tegen VVV-Venlo. De hekkensluiter van de eredivisie had recht op meer, maar moest zich neerleggen bij een 1-1 gelijkspel.

Brood stuurde een ander NAC in het veld dan zijn voorganger Mitchell van der Gaag. Brood stapte af van het concept met vijf verdedigers en stuurde een ouderwetse 4-3-3-formatie het veld in. Brood ruimde een plek in voor onder andere Greg Leigh en Anouar Kali. Laatstgenoemde kwam onder Van der Gaag de laatste weken nauwelijks meer aan spelen toe.

Maar NAC begon sterk aan het duel met de Venlonaren. Binnen vijf minuten had Kali al een schot gelost en was Mitchell te Vrede met een schot op de lat dicht bij de openingstreffer. Niet veel later werd Giovanni Korte diep gestuurd door Ramon Pascal Lundqvist, maar de kleine buitenspeler kon de bal niet voorbij VVV-doelman Lars Unnerstall krijgen.

Harde tik

Na dertien minuten kwamen de bezoekers uit het niets op voorsprong. Pele van Anholt ging gigantisch in de fout door de bal veel te vaak te laten stuiteren. Vervolgens verloor de rechtsback het kopduel met Peniel Mlapa, waarna de spits van VVV alleen af kon gaan op NAC-goalie Benjamin van Leer. Mlapa bleef rustig en schoof de bal binnen.

NAC moest daarna bijkomen van die enorme tik. Van het spel van het eerste kwartier was weinig meer over in het restant van de eerste helft. Maar ook VVV deed verder weinig meer in die eerste helft, waardoor er met een 0-1 tussenstand gerust werd.

Publiekslieveling

Ongewijzigd kwam de ploeg van Brood uit de kleedkamer en NAC begon weer wat sterker aan de tweede helft. Mitchell te Vrede kreeg uit een vrije trap een kopkans, maar die werd onderweg nog aangeraakt waardoor NAC een corner kreeg. Daar kwam verder geen gevaar uit. Even later kreeg diezelfde Te Vrede een gigantische kans. De spits van NAC werd prima bediend door Korte, maar Te Vrede kopte de bal in alle vrijheid recht op Unnerstall.

VVV voetbalde al de hele wedstrijd niet of nauwelijks, terwijl NAC juist wel het spel wilde maken en de aanvallende intenties meer dan eens toonde. Die inzet werd na 66 minuten beloond, toen nota bene publiekslieveling Greg Leigh de bal binnenkopte via de binnenkant van de paal. Daarmee zette hij NAC op gelijke hoogte.

Penalty

Een kwartier voor tijd dacht NAC een penalty te mogen nemen na een duel in het Venlose strafschopgebied. Maar na het bekijken van de beelden trok scheidsrechter Van de Graaf zijn beslissing in en gaf hij Mounir el Allouchi geel voor een schwalbe. Niet veel later ging diezelfde El Allouchi te hard door op VVV-verdediger Chris Kum en kreeg de middenvelder van NAC zijn tweede gele prent waardoor hij vroegtijdig kon gaan douchen.

Meteen na die rode kaart liet Brood zien dat hij niet voor niets naar Breda is gekomen. Ondanks de man minder bracht de trainer de jonge spits Sydney van Hooijdonk in het veld voor rechtsback Van Anholt in een poging alsnog de drie punten in eigen huis te houden. Maar het lukte NAC niet om VVV-doelman Unnerstall nog een tweede keer te passeren.