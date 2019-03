Stéphane Kox loopt stoeltje in Formule W mis, maar ze gaat laten zien dat dat niet terecht is

Stéphane Kox is er niet in geslaagd een stoeltje te veroveren in de Formule W. Dat is de nieuwe raceklasse voor vrouwen. Het ging voor de dochter van de bekende Eindhovense autoracer Peter Kox deze week mis tijdens tijdens selectiedagen in Spanje.

"De auto was fysiek heel zwaar om te besturen", blikt Kox terug. "Dat wist ik van tevoren. Er zat de laatste maanden niet genoeg regelmaat in het rijden en daardoor miste ik een stukje kracht. De rest klopte wel, zoals de techniek van het rijden."

Eerste reserve

Maar geeft Stéphane toe: "Ik maakte tijdens de laatste dag een foutje." Ze reed toen op nieuwe banden en ging van de baan af. "Ik pushte te hard", beseft Kox. "Er was geen uitloop bij die baan, alleen maar gravel. Dan ga je eraf en is het klaar. Op een baan met veel uitloop, ga je wijd en kom je weer terug de baan op. Ik wilde net te veel op die nieuwe banden. Toen het gebeurde, dacht ik: dit is klaar. En de concurrentie was vrij groot. Dan word je op zoiets afgerekend. Dat was heel zuur."

Ze is nu aangewezen als eerste reserve. Daar kon ze in eerste instantie niet blij mee zijn. "Daar lag mijn focus tenslotte niet op, snap je? Ik voelde me 'eerste verliezer'. Maar ik heb het inmiddels laten bezinken. De kans is heel reëel dat er nog iets gebeurt of een van de achttien geselecteerde vrouwen uitvalt. En zaterdag kreeg ik het bericht dat ik over twee weken tijdens een algemene test toch weer in de auto mag zitten. Ik ben supergemotiveerd om dan te laten zien dat ze de verkeerde keuze gemaakt hebben."