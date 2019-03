Nol Havens vindt dat zijn succes veel te snel kwam, nu hij bijna 60 is geniet hij veel meer

EINDHOVEN -

Nol Havens, zanger van V.O.F. De Kunst, wordt dit jaar 60. Zingen doet de Tilburger al van jongs af aan. In de jaren 80 werd hij snel beroemd, hij was toen begin 20. Op de vraag of dat een vloek of een zegen was, antwoordt hij overtuigd: een vloek. Het ging naar zijn idee veel te snel.