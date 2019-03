Op groot scherm naar het Songfestival kijken? Wel als het aan ondernemers en D66 in Tilburg ligt

Tilburgse horecaondernemers willen een groot scherm in de Piushaven of de Spoorzone tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival zodat de deelname van Tilburgs trots Duncan Laurence groots gevierd kan worden. De Tilburgse fractie van D66 vindt het een fantastisch idee en stelt maandag raadsvragen over het mogelijke evenement.

Nee, het gaat niet om een 1-aprilgrap, verzekert Bas Verberg van de Tilburgse fractie van D66. “Het is wel luchtig natuurlijk, maar het is serieus.” De fractie werd benaderd door ondernemers uit de binnenstad met het idee om tijdens de finale eenmalig een groot scherm te plaatsen op het Piusplein of in de Spoorzone. Een idee waar D66 volledig achter staat.

“We doen zoiets tijdens het EK- en WK-voetbal, dus waarom doen we het niet ook bij het songfestival? We hebben al een paar jaar geen EK of WK meer gehad dus moeten we ons heil ergens anders zoeken”, vertelt Bas Verberg.

Hij hoopt maandag op een positieve reactie zodat de organisatie zo snel mogelijk in gang kan worden gezet. Want de finale op zaterdagavond 18 mei is natuurlijk niet zo ver weg meer. “Als de wethouder enthousiast is, gaan ze met de bedenker om tafel zitten. Dat zal een paar weken duren.”

Winnaar?

Ondanks zijn inzet voor het plan, moet Bas Verberg eerlijk bekennen dat hij zelf niet de grootste Songfestivalfan is. Maar hij vindt het lied van Duncan Laurence wel erg mooi.

“Ik ben heel erg blij met het lied. Het is de laatste jaren toch een beetje: wie het gekste poppetje op het podium zet, maakt het meeste kans. Hij heeft aan de Rockacademie gestudeerd en is dus een mooi stukje Tilburgse export. Het is mooi dat hij hoog wordt ingeschat door de bookmakers, dat betekent dat je met goede muziek kunt winnen.”