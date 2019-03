LIVE: Ajax komt op 1-0 door eigen doelpunt Daniel Schwaab

TUSSENSTAND

Ajax - PSV 1-0

Beide ploegen begonnen zeer fel aan de wedstrijd. Ajax kreeg na drie minuten de eerste grote kans, maar het was PSV-verdediger Nick Viergever die de bal ternauwernood van de lijn wist te halen. Ajax begon sterker dan PSV. De Eindhovenaren probeerden er via de counter snel uit te komen. Dat lukte in het eerste kwartier bij vlagen maar tot echte kansen kwam PSV niet.

Fortuinelijk

Echt gevaarlijk werden beide ploegen niet, maar na 29 minuten kwam Ajax toch op voorsprong. Een indraaiende voorzet van Hakim Ziyech werd door PSV-verdediger Daniel Schwaab in eigen doel gewerkt. Doelman Zoet leek de bal op te kunnen pakken, maar de Duitse verdediger sprong voor zijn doelman.

In het vervolg van de eerste helft lukte het PSV niet om tot echte kansen te komen. De drie aanvallers van de Eindhovenaren hebben Ajax-doelman Onana niet één keer onder vuur genomen.

OPSTELLINGEN

Van Bommel heeft één opvallende keuze gemaakt in zijn opstelling voor deze topper. De trainer van PSV kiest voor een middenveld met Jorrit Hendrix, Pablo Rosario en Michal Sadilek. Gaston Pereiro en Mohammed Ihattaren beginnen op de bank, wat betekent dat het middenveld van PSV redelijk defensief is.