Het is lente en daarom mogen de koeien weer naar buiten

Het kijken naar de huppelende koeien was niet het enige dat er te doen was. Er kon ook met kalfjes geknuffeld worden en op stroo-kastelen geklommen. Rond drie uur was het tijd voor het hoogtepunt van de dag: de koeien mochten naar buiten.

Er kwam veel publiek op de boerderijdag af. "Ik vind het belangrijk om aan mijn kinderen te laten zien, waar de melk vandaan komt", vertelt een van de bezoekers. "En het is ook gewoon een heel leuk evenement, want er is van alles te doen."