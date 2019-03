Jarige Noah is 18 en wordt meteen het jongste raadslid van Nederland

De gemeente Heusden heeft het jongste raadslid van Nederland in het pluche. Noah Brok uit Vlijmen is zondag 18 geworden en dus mag hij dinsdag eindelijk zijn raadszetel innemen. Dat gaat hij doen voor de Democratische Midden Partij (DMP).

Hij was zaterdagavond al flink wezen feesten en dus is hij behoorlijk brak als we hem komen feliciteren. "Ja, het was laat. Of vroeg eigenlijk: half zes. En dan een uur minder slapen. Het viel niet mee vanmorgen", lacht hij.

Maar als politicus kent hij zijn verantwoordelijkheid. En dus tovert hij een glimlach tevoorschijn en vertelt meteen even wat zijn speerpunt gaat worden. "Mijn motto is: verbinden, verbreden en verjongen. Ik vind dat jongeren én ouderen belangrijk zijn in de politiek. Ouderen hebben ervaring en jongeren zijn wat creatiever en flexibeler. Dus als je die samenbrengt, krijg je de perfecte oplossing, denk ik."

Voorkeursstemmen

Brok werd 21 maart vorig jaar met voorkeursstemmen gekozen in de gemeenteraad. Maar hij was nog net 16 en dus moest hij een jaartje geduld hebben. Nu staat hij te trappelen om ook zijn zegje te doen. Dat raadslid zijn ook een lucratieve bijbaan is (in Heusden een kleine 1500 euro per maand), hoorde hij pas toen een raadscollega hem zei dat hij zijn gewone bijbaantje wel op kon zeggen. "Ik dacht dat het vrijwilligerswerk is. Dat iedereen dat doet omdat ze het gewoon leuk vinden."

Dinsdag wordt hij officieel geïnstalleerd. Maar Noah droomt ook al verder dan de gemeente Heusden. Eerst zijn HAVO afronden, dan propedeuse Geschiedenis op het HBO en daarna Geschiedenis en Bestuurskunde aan de universiteit. En daarna: Den Haag? "Nou, misschien eerst de Provinciale Staten. Maar misschien daarna." Wie weet komt ooit de jongste minister-president ook wel uit Vlijmen.