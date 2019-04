Bloemencorso Zundert gaat legendarische 'Jubel van Zundert' verhuizen naar een andere locatie

Dat ‘iets’ veranderen is het ‘jubelmoment’ verhuizen naar een ander plein in het dorp. “Het Oranjeplein is groter, we kunnen daar meer tribunes bouwen en ook de sponsoren kunnen dan het jubelmoment meebeleven”, vertelt Boemaars.

“We willen weg op de Markt omdat het te klein is geworden ten opzichte van de enorme mensenmassa die daar op de been is. De veiligheidsmaatregelen worden strenger en strenger en misschien kunnen we de veiligheid niet meer waarborgen.”

Verhuizing maakt de tongen los

De Jubel van Zundert vond in de inmiddels lange historie van het corso altijd plaats op de Markt. Het daar noodgedwongen weggaan roept natuurlijk reacties op onder inwoners van Zundert. “Dat ze naar het Oranjeplein willen, vind ik niet goed”, laat een passant weten.

Jacques van Trijp die jarenlang heeft meegewerkt aan het corso is ook geen voorstander van de verhuizing. “Ik vind dat het hier op de Markt moet blijven, maar er zal ongetwijfeld over nagedacht zijn.”

Historische Jubel van Zundert niet meer op de Markt in Zundert

Buurtschappen akkoord

Het plan om de Jubel te verhuizen is al in een vrij vergevorderd stadium, vertelt Boemaars. “We hebben de Raad van Buurtschappen bij elkaar laten komen om er over te praten, afgelopen week. En die raad heeft een duidelijk signaal afgegeven dat zij erachter staan.”

Met het ‘groene licht’ van de Raad van Buurtschappen zal de Jubel van Zundert waarschijnlijk nooit meer te horen zijn op de plek waar die altijd te horen was.

