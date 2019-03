Mathieu van der Poel vierde in Gent-Wevelgem: 'Er had nog meer ingezeten’

Mathieu van der Poel heeft zondag indruk gemaakt in Gent-Wevelgem, zijn debuut in de WorldTour. Na een zware rit in een adembenemend tempo finishte de renner uit Hoogerheide als vierde. ‘Er had nog meer ingezeten.’

“Ik raakte ingesloten in de sprint, daar moet je een beetje geluk bij hebben. Er had nog meer ingezeten", concludeerde Van der Poel na afloop. “Ik mag hier vertrouwen uit putten.”

Dat kwam met name door het onstuimige koersverloop. Van der Poel sloot al vroeg als laatste aan bij een groep van twintig renners, die de eerste twee uren een gemiddelde van meer dan 52 kilometer per uur realiseerden.

“Ik heb me geen moment verveeld. Het was een lange, zware koers, mijn eerste over 250 kilometer en dan met zulke gemiddeldes. De start was misschien nog wel lastiger dan bij een veldrit. Het was dringen, het brak meteen open. Er is nooit getreuzeld.”