PSV’ers balen na zure nederlaag in Amsterdam: 'Hadden het gevoel dat er meer in zat'

Na 57 minuten veranderde het spelbeeld in één klap. Ajacied Mazraoui kreeg rood na een overtreding op Angeliño en nog geen tien seconde later zorgde Luuk de Jong voor de gelijkmaker door een voorzet binnen te koppen. PSV had daarna het overwicht en had door moeten drukken, maar dat gebeurde niet.

“Je moet er dan voor zorgen dat het minimaal gelijk wordt”, zegt aanvoerder Luuk de Jong na afloop. “Na die 2-1 weet je dat het moeilijk wordt, maar het was een terechte penalty denk ik", doelt de aanvoerder van PSV op de gegeven strafschop voor Ajax waaruit ze de voorsprong weer heroverde.

Tweede helft beter

Nick Viergever spreekt van twee lullige tegengoals, al dacht hij wel dat PSV de wedstrijd over de streep zou trekken na de rode kaart van Ajax. “We moesten de 2-1 maken, maar dat gebeurde niet. We zaten de tweede helft beter in de wedstrijd en voetbalde beter. We hebben voor die penalty van Ajax nog kansen gehad, maar we hebben misschien na die tweede goal van Ajax verkeerde keuzes gemaakt.”

Er zat meer in

Toch hadden De Jong en Viergever het gevoel dat er meer in zat in Amsterdam. “Maar we moeten bij elkaar blijven en geen gekke dingen doen of roepen”, zegt Viergever. “Ik heb nog vertrouwen in de ploeg”, vult De Jong zijn ploeggenoot aan. “We hebben twee keer verloren. Bij Feyenoord en Ajax, dat is geen schande. Maar het maakt het wel extra zuur dat je hier had kunnen winnen.”

PSV staat nu nog met twee punten voor op de Amsterdammers. Toch is er geen reden voor paniek bij de PSV'ers. "We hebben het nog in eigen hand, maar er zijn nog veel wedstrijden", doelt De Jong op de resterende zeven potjes in de eredivisie. "Vanaf speelronde twee staan we al twee punten voor op Ajax en zijn we koploper en dat is nu nog steeds zo."

Bekijk hieronder de reactie van Jeroen Zoet op de knullige eerste tegengoal.