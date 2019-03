Clubman Edwin Smolders vreest voor voortbestaan FC Den Bosch: 'De angst is reëel'

Medewerkers en supporters van FC Den Bosch zijn momenteel niet te benijden. De geplande overname van de club door de Georgiër Kakhi Jordania werd zaterdag van tafel geveegd door de KNVB en de Bosschenaren moeten nu in hoger beroep. Ondertussen groeit de angst voor het voortbestaan van de club. ‘Die is reëel.’

Edwin Smolders weet inmiddels hoe het voelt om dergelijk nieuws via een pushmelding op de mobiele telefoon binnen te krijgen. “Een donderslag bij heldere hemel”, zei de clubman die al sinds jaar en dag bij het persbeleid van FC Den Bosch betrokken is.

Angst en woede

“Bij mij is het glas altijd halfvol, maar als de beslissing over de overname al acht maanden duurt, bekruipt je wel een angstig gevoel. Gisteren kreeg ik het nieuws waar ik al bang voor was. Mijn eerste reactie? Die is niet geschikt voor op Omroep Brabant Radio”, zei hij tijdens Sportlunch.

“Ik ben boos. Boos omdat het zo lang heeft geduurd en boos om de angst en het verdriet dat het veroorzaakt. Ik ben bang voor het voortbestaan van de club en dat gevoel is sinds gisterochtend niet meer weggeweest.”

FC Den Bosch gaat in beroep tegen het KNVB-besluit. Maar wat als het ‘nee’ overeind blijft? “Dan denk ik dat de club teruggaat naar de situatie van voor de overname. En het is geen geheim dat FC Den Bosch er niet bepaald goed voor stond. Dan moeten we hopen dat er mensen opstaan die de club willen steunen, maar ik zou niet weten wie dat zouden kunnen zijn. Nee, de angst voor het voortbestaan is reëel.”