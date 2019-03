Cairoli wint MXGP in Valkenswaard, Glenn Coldenhoff beste Nederlander

De zege in de MXGP van Valkenswaard is zondag geëindigd in de gretige armen van Antonio Cairoli. Bij afwezigheid van zijn grote Brabantse rivaal Jeffrey Herlings nam hij de WK-leiding nog steviger in handen.

Regerend wereldkampioen Herlings, toeschouwer in Valkenswaard, brak zijn voet in aanloop naar het MXGP-seizoen en mist daardoor de eerste races. Hij hoopt halverwege mei in het Italiaanse Mantova, bij de vijfde GP van het seizoen, zijn rentree te maken, maar heeft zich er al bij neergelegd dat hij zijn wereldtitel niet zal prolongeren.

Cairoli zegevierde ook al in de eerste race van het seizoen in Argentinië. Vorige week won hij in Groot-Brittannië de eerste manche en werd hij tweede in de tweede omloop. Hij gaat met 147 punten soeverein aan de leiding in het klassement, op 22 punten gevolgd door Tim Gajser.

De beste Nederlander in Valkenswaard, dat voor de 34ste keer het decor was van een MXGP-race, was Glenn Coldenhoff uit Heesch. Hij kwam na twee manches tot plaats twaalf.