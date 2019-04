Het wordt een stralende lentedag vandaag, dus geniet ervan als je de kans hebt!

Het is volop lente! (Foto: Sandra Kagie)

Niets dan zonnetjes op de Brabantse weerkaart vandaag. De weerdeskundigen van MeteoGroup hebben het dan ook over ‘een stralende lentedag met uitbundige zonneschijn’. Ben je in de gelegenheid, ga vandaag dan lekker naar buiten om te genieten van dit heerlijke weer!

Maandagochtend begint nog koud, maar in de loop van de dag loopt de temperatuur in onze provincie op tot zestien graden. En niet onbelangrijk: de wind houdt zich in.

Dinsdag buien

Geniet er maar van, want in de nacht naar dinsdag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe. Dan volgen een aantal buien. En ook dinsdag overdag houden we het volgens de verwachtingen niet droog.

De temperatuur is dinsdag maximaal een graad of veertien.