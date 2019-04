Kiki Bertens blijft maar stijgen, tennisster nu 6e op wereldranglijst

Kiki Bertens in actie in Sint-Petersburg (Foto: VI Images)

Tennisster Kiki Bertens is door het bereiken van de vierde ronde op het WTA-toernooi van Miami gestegen naar de zesde plaats op de wereldranglijst. Het is de hoogste notering ooit voor de 27-jarige Bredase.

In februari stond Bertens op de zevende plek, dat was toen haar hoogste notering ooit. Een maand later zakte ze weer een positie. Nu is ze dus twee plekken gestegen naar plaats zes.

Die stijging heeft ze te danken aan de vroege uitschakeling van de Oekraïense Elina Svitolina en de Amerikaanse Sloane Stephens in Miami. Bertens verloor in Miami van de Australische Ashleigh Barty, die het toernooi won.

Bertens speelt deze week op het toernooi van Charleston. Daar verdedigt ze veel punten, omdat ze het toernooi vorig jaar won. Ze is als tweede geplaatst.