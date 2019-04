Robbert de Greef vecht nog altijd voor zijn leven na hartaanval in wielerronde

Wielrenner Robbert de Greef vecht nog altijd voor zijn leven in het ziekenhuis. Dat maakt zijn wielerploeg Alecto bekend. De wielrenner uit Geldrop kreeg zaterdag een hartaanval tijdens een wielerronde die startte in het Zeeuwse Phillipine. Hij werd urenlang gereanimeerd.

"Zaterdag gebeurde iets waarvan we hoopten het nooit mee te maken: een hartstilstand bij een van onze renners. Tijdens Omloop van de Braakman werd Robbert de Greef in de openingsfase van de koers onwel en is hij urenlang gereanimeerd. Hij is per ambulance afgevoerd naar het UZ Antwerpen", schrijft de wielerploeg in een verklaring.

"Robbert vecht momenteel voor zijn leven en we vragen u zijn privacy, en die van de familie te respecteren. Onze gedachten zijn bij Robbert, zijn vriendin, familie en vrienden."

Reactie oude ploeg

De Brabander rijdt sinds dit seizoen voor Alecto. Er was geen plaats meer voor hem bij Roompot-Charles, de nieuwe fusieploeg tussen Roompot-Nederlandse Loterij en Veranda’s Willems-Crelan. Zijn oude ploeg reageert echter wel op social media. "We zijn geïnformeerd over de vreselijke crash. We bidden voor hem. We denken aan zijn familie, vrienden en collega's."

Volgens BN De Stem ligt de wielrenner in coma.