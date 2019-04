Aras Özbiliz geschorst door Willem II, Kristinsson verbannen naar tweede elftal

Willem II heeft aanvaller Aras Özbiliz disciplinair geschorst. De van Beşiktaş gehuurde speler weigerde zaterdag in te vallen in de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Trainer Adrie Koster heeft daarnaast Kristófer Kristinsson naar het tweede elftal teruggezet.

De IJslandse voetballer heeft een contract bij de Tilburgers tot medio 2019. De club wilde dat verlengen, maar Kristinsson ging hier niet op in. Het is reden voor Koster om de vleugelspits op een lager niveau te laten spelen. Volgens een woordvoerder geldt dit in principe voor de rest van het seizoen.

De schorsing van Özbiliz duurt minstens één wedstrijd. Willem II speelt dinsdagavond in Almelo tegen Heracles. "Daarna bekijken we we situatie opnieuw."

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Koster spelers schorst. In december werden keeper Timon Wellenreuther, verdediger Thomas Meissner, middenvelder Atakan Akkaynak, en aanvaller Donis Avdijaj buiten de selectie gelaten. Zij hadden zich voor de uitwedstrijd tegen Emmen in het spelershotel niet professioneel gedragen, volgens de club. Avdijaj speelt niet meer voor de Tilburgers, zijn contract werd in overleg ontbonden.