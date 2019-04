Tijdelijk geen supermarkt in Sint Anthonis: 'Een ramp voor het dorp'

Inwoners van Sint Anthonis gissen naar de reden dat ze komende dagen zonder supermarkt zitten. In ieder geval is duidelijk dat de vergunning nog niet rond is. "Er is iets mis gegaan tussen de supermarkt en het gemeentehuis", zegt de een. "Er is zomaar een draagmuur uitgehaald", zegt de ander.

Een ramp voor het dorp

"Het is een ramp voor het dorp", vertelt een vrouw. "We waren zo blij met de opening van de Jan Linders, ze stonden worstenbroodjes uit te delen en nu blijven ze dicht."

De dichtstbijzijnde supermarkt is in Boxmeer. "Daar rijd je al snel tien minuten op met de auto", zegt een man." "Dus we kunnen nu niet voor een pakje suiker terug", vult een andere vrouw aan. "We zullen komende tijd goede boodschappenlijstjes moeten maken."

Vergunning

Op haar website laat de gemeente weten dat ze met de nieuwe supermarkt in gesprek zijn geweest. "We hopen de vergunning volgende week af te geven. Dan kan de winkel open."



De supermarkt zal binnenkort de openingsdatum bekend maken.