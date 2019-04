Genezen van kanker en nu terug bij zijn oude cluppie: Niek van Zutphen laat zijn hart spreken

Van Zutphen kreeg eind april 2018 verschrikkelijk nieuws te horen. De in Zijtaart geboren en getogen keeper dacht aanvankelijk last te hebben van een hardnekkig griepje, maar na bezoeken aan huisarts en ziekenhuis werd er bij hem lymfeklierkanker geconstateerd. Toen stond de wereld van Van Zutphen ineens op zijn kop.

Na een spoedoperatie volgde een pittige periode van herstel, met vele chemokuren, scans en een constante onzekerheid over zijn eigen gezondheid. Tot de dag van kerstavond. Dat was het moment waarop de artsen hem schoon verklaarden. Van de tumor van vijftien centimeter die zijn blinde darm, dikke én dunne darm had geteisterd was geen spoor meer over.

En nu keert de doelman na twee seizoenen bij VV Heeswijk dus terug naar zijn geliefde Voetbalvereniging Oranje Wit. Een overstap die alles te maken heeft met het roerige jaar dat de doelman achter de rug heeft.

Uit het filmpje dat VOW dit weekend op Facebook plaatste om je terugkeer bekend te maken proef je dat dit een bijzondere overstap is.

Van Zutphen: "Klopt, dat is het ook. Vooropgesteld, ik heb het prima naar mijn zin bij VV Heeswijk. We spelen in de middenmoot van de Tweede Klasse en hebben een leuke groep. Maar door alles wat er afgelopen jaar met me gebeurd is, was dit een keuze op gevoel. Het voetbal is daarbij minder belangrijk geworden."

Kortom: je hebt je hart laten spreken.

"Ja. Door alles wat ik meegemaakt heb wil gewoon weer dicht bij huis zijn en voetballen met mijn vrienden die ik al jaren ken. Het jaar 2018 was een achtbaan van emoties. Het is gewoon niet te beschrijven wat er met je gebeurt als je hoort dat je een tumor hebt. Het zet je over veel dingen aan het denken. Je beseft hoe belangrijk het is dat je plezier hebt in wat je doet. Daarom heb ik mijn hart laten spreken. Dit voelt als thuiskomen."

Over thuiskomen gesproken: vlak nadat de artsen jou genezen hadden verklaard werd je op een geweldige manier in het zonnetje gezet op Sportpark De Vonders.

"Ik werd na kerst naar de club gelokt voor een interview met de Stadskrant Veghel. Dat interview kwam er ook daadwerkelijk, maar er was óók een enorme verrassing. De verslaggever en mijn zus hadden geregeld dat familie, vrienden en kennissen mij daar zouden komen begroeten. Ik wist niet wat me overkwam. Dat ze daar allemaal voor mij kwamen, dat was heel bijzonder."



Niek van Zutphen wordt geïnterviewd op Sportpark De Vonders. (Foto: Stadskrant Veghel)

Hoe is het nu met je gesteld, in fysieke zin?

"Het gaat goed. In totaal heb ik vorig jaar drie maanden niet kunnen spelen. Mijn hele buik was natuurlijk overhoop gehaald. Tussen de chemokuren door kon ik al weer sporten, dat vonden de artsen ook wenselijk. Hoe fitter je bent, hoe beter je je er doorheen kunt slaan. Ik heb toen ook gewoon wedstrijden gekeept. Het was al met al een rotperiode. Het is lastig om weer volledig op mijn lichaam te vertrouwen, maar dat gaat gelukkig steeds beter."



Bekijk hieronder het Facebook-filmpje van VOW over de terugkeer van Niek van Zutphen.