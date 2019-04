Bejaarde man (79) ernstig gewond aan hoofd na overval met mes

De 79-jarige man liep in zijn keuken de onbekende man tegen het lijf. De indringer wilde geld en bedreigde de man met een mes. Het slachtoffer gaf zijn portemonnee, maar kreeg toch een duw van de dader en viel achterover. Hij stootte daarbij zijn hoofd en liep een flinke hoofdwond op.

In Bureau Brabant werd maandagavond aandacht besteed aan de zaak en werden beelden getoond van de mogelijke vluchtauto.

De indringer ging er met het geld uit de portemonnee vandoor. Het slachtoffer liep er nog achteraan en er ontstond een worsteling, waarbij het slachtoffer ook nog verwondingen opliep aan zijn been.

De politie heeft beelden vrijgegeven van een witte Volkswagen Polo die rond het tijdstip van de overval, rond half vier, door de wijk scheurde. De overvaller is blank, tussen de 1,70 en 1,80 meter lang en is rond de 25 jaar oud. Hij heeft een mager postuur en spreekt met een streekaccent.

Meer bejaarde slachtoffers

Ook andere ouderen werden slachtoffer van een beroving. Zo werden bewoners van het seniorencomplex aan de Dr. Willem Dreeslaan in Dongen tot twee keer toe bestolen van kostbare sieraden. Op Tweede Kerstdag vorig jaar en op 11 januari dit jaar braken twee vrouwen en een man in in het seniorencomplex. Het drietal indringers wist met een pasje de binnendeuren open te maken.

Deze 'techniek' staat bij de politie ook wel bekend als 'flipperen'. Op de beelden is te zien hoe zij met z'n drieën aan de deur rommelen waarna deze vervolgens open gaat. Enige tijd later verschijnen zij weer in beeld met een roze doos. Daarin zouden de gestolen sieraden zitten.

Gewoon thuis

Bij de diefstal in januari was het bejaarde echtpaar gewoon thuis toen de daders hun slag sloegen. Terwijl ze in de woonkamer zaten te eten, werd de slaapkamer doorzocht en de sieraden gestolen.

Andere zaken

In Bureau Brabant wordt maandagavond ook aandacht besteed aan een zware mishandeling tijdens het Winter Park Festival op Aquabest, dubbele brandstichting bij een garagebedrijf in Eindhoven en een overval op een bejaarde man uit Maren-Kessel.

Heb je iets gezien of herken je de daders? Bel dan met de Opsporingstiplijn: 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.