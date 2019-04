LIVE: Van den Boomen schittert bij FC Den Bosch. Almere City doet Helmond Sport pijn

De Keuken Kampioen Divisie is toe aan de 32ste speelronde. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen tijdens de wedstrijden. De duels zijn om 20.00 uur begonnen.

TUSSENSTANDEN:



RKC Waalwijk - FC Twente 2-1

Mario Bilate opent verrassend de score tegen de koploper: de RKC-spits kopt in de veertiende minuut van dichtbij raak op een voorzet van Dylan Seys. Diezelfde Seys (ex-FC Twente) zorgt er in de 44ste minuut voor dat de marge verdubbeld wordt, op aangeven van Emil Hansson. Het is zijn elfde treffer van het seizoen.

Via een mooi uitgespeelde aanval over rechts maakt Aitor Cantalapiedra in 64ste minuut de aansluitingstreffer voor de Tukkers, 2-1.

FC Eindhoven - TOP Oss 2-1

Elisha Sam breekt in de zestiende minuut de score open voor de thuisploeg. Elton Kabangu levert de assist. Vlak voor rust moet Siebe Van der Heyden geblesseerd het veld verlaten: de middenvelder van FC Eindhoven wordt vervangen door Jay Idzes.

Drie minuten na rust brengt Huseyin Dogan TOP Oss weer op gelijke hoogte: een vrije trap wordt niet goed weggewerkt en valt voor de voeten van Huseyin Dogan die met binnenkant voet raak schiet: 1-1. Een heerlijke assist van Branco van den Boomen stelt Kabangu na zestig minuten in staat de 2-1 voor FC Eindhoven binnen te tikken.

FC Den Bosch - Jong PSV 3-1

Het geplaagde FC Den Bosch komt na 26 minuten op voorsprong via Vincent Vermeij. Vlak voor rust komen de Bosschenaren op 2-0 door een treffer van Sven Blummel.

Twintig minuten na de pauze doet Jong PSV wat terug: Zakaria Aboukhlal kopt een harde voorzet van Mauro Junior tegen de touwen, 2-1. De bezoekers dringen steeds meer aan, maar uit een tegenstoot maakt Vermeij met een droge schuiver zijn tweede treffer van de avond: 3-1.

Almere City FC - Helmond Sport 2-0

Ilias Alhaft zet Almere na 34 minuten op 1-0. In de 61ste minuut vergroot Almere de voorsprong: Alhaft krijgt op links alle ruimte voor een voorzet, die uiteindelijk voor de voeten van Jerge Hoefdraad belandt: 2-0.



VOORAF: Statistieken en opstellingen

• FC Den Bosch verloor zijn laatste drie wedstrijden in de Eerste Divisie. Dat gebeurde achtereenvolgens tegen NEC (5-0), Telstar (3-4) en FC Twente (1-0).

• RKC Waalwijk hield op 23 november 2018 voor het laatste zijn doel schoon in een competitiewedstrijd voor eigen publiek (1-0 tegen NEC). Daarna volgden acht thuisduels met telkens minimaal één tegengoal, dertien in totaal.

• Jong PSV verloor maar twee van zijn laatste veertien competitiewedstrijden, tegen vier gelijke spelen en acht overwinningen.

• TOP Oss hield dit seizoen in elf van zijn 31 competitieduels zijn doel schoon. Van alle clubs in de Keuken Kampioen Divisie doet alleen koploper FC Twente dat beter (twaalf clean sheets).

• In de duels van Jong PSV vallen dit seizoen tot nu toe de meeste doelpunten. In 31 duels werd al 116 keer gejuicht: 66 keer door fans van Jong PSV en vijftig keer door supporters van de tegenstander.

• De duels van TOP Oss leveren het minste spektakel op in de Keuken Kampioen Divisie: 31 duels waren goed voor 72 treffers, evenwichtig verdeeld in de doelcijfers 36-36.