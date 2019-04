Stuntend RKC maakt einde aan ongeslagen reeks van koploper FC Twente: 4-1 zege

RKC Waalwijk - FC Twente 4-1

RKC Waalwijk bezorgde FC Twente de eerste competitienederlaag sinds 30 november van het vorige jaar, toen de Tukkers thuis met 2-5 van Jong Ajax verloren. Het was Mario Bilate die verrassend de score opende tegen de koploper: de RKC-spits kopte in de veertiende minuut van dichtbij raak op een voorzet van Dylan Seys.

Diezelfde Seys (ex-FC Twente) zorgde er in de 44ste minuut voor dat de marge verdubbeld werd, op aangeven van Emil Hansson. Het was zijn elfde treffer van het seizoen. Via een mooi uitgespeelde aanval over rechts maakte Aitor Cantalapiedra in 64ste minuut de aansluitingstreffer voor de Tukkers, 2-1.

De Tukkers gingen daarna op zoek naar de gelijkmaker, maar het was juist RKC dat vlak voor tijd toeslaat: na een uitbraak over links werkte Ricardinho een voorzet van RKC'er Darren Maatsen in eigen doel, 3-1. Diezelfde Maatsen schoot in blessuretijd de 4-1 binnen na een verdedigingsfout bij de bezoekers. Voor RKC was het de derde zege in de laatste vier duels.





FC Eindhoven - TOP Oss 2-1

FC Eindhoven boekte zijn tweede thuiszege op rij en bleef voor de vijfde keer op rij ongeslagen in de Keuken Kampioen Divisie. Elisha Sam brak in de zestiende minuut de score open voor de thuisploeg, na een assist van Elton Kabangu. Vlak voor rust moest Siebe Van der Heyden geblesseerd het veld verlaten: de middenvelder van FC Eindhoven werd vervangen door Jay Idzes.

Drie minuten na rust bracht Huseyin Dogan TOP Oss weer op gelijke hoogte: een vrije trap werd niet goed weggewerkt en viel voor de voeten van Dogan die met binnenkant voet raak schoot: 1-1. Een heerlijke assist van Branco van den Boomen stelde Kabangu na zestig minuten in staat de 2-1 voor FC Eindhoven binnen te tikken. Dat bleek uiteindelijk de winnende treffer.



FC Den Bosch - Jong PSV 3-1

Het geplaagde FC Den Bosch maakte tegen Jong PSV een einde aan een reeks van drie opeenvolgende nederlagen en gaven de fans na de commotie over de voortbestaan van de club weer reden tot een glimlach. De ploeg van trainer Wil Boessen kwam na 26 minuten op voorsprong via Vincent Vermeij. Vlak voor rust verdubbelden de Bosschenaren de marge door een treffer van Sven Blummel.

Twintig minuten na de pauze deed Jong PSV wat terug: Zakaria Aboukhlal kopte een harde voorzet van Mauro Junior tegen de touwen, 2-1. De bezoekers drongen steeds meer aan, maar uit een tegenstoot maakte Vermeij met een droge schuiver zijn tweede treffer van de avond: 3-1. Diezelfde Vermeij verzuimde vlak voor tijd zijn derde te maken: hij miste knullig van dichtbij.







Almere City FC - Helmond Sport 3-0

Helmond Sport kon in Almere geen vervolg geven aan de klinkende en bevrijdende 4-0 thuiszege op Roda JC van afgelopen vrijdag. De ploeg van trainer Rob Alflen leed alweer de twintigste nederlaag van het seizoen, een aantal dat alleen door hekkensluiter Jong FC Utrecht wordt overtroffen (23).

Ilias Alhaft zette Almere na 34 minuten op 1-0. In de 61ste minuut vergrootte de thuisploeg de voorsprong: Alhaft kreeg op links alle ruimte voor een voorzet, die uiteindelijk voor de voeten van Jerge Hoefdraad belandde: 2-0. Drie minuten voor tijd maakte Damon Mirani de derde treffer van Almere.







VOORAF: Statistieken

• FC Den Bosch verloor zijn laatste drie wedstrijden in de Eerste Divisie. Dat gebeurde achtereenvolgens tegen NEC (5-0), Telstar (3-4) en FC Twente (1-0).

• RKC Waalwijk hield op 23 november 2018 voor het laatste zijn doel schoon in een competitiewedstrijd voor eigen publiek (1-0 tegen NEC). Daarna volgden acht thuisduels met telkens minimaal één tegengoal, dertien in totaal.

• Jong PSV verloor maar twee van zijn laatste veertien competitiewedstrijden, tegen vier gelijke spelen en acht overwinningen.

• TOP Oss hield dit seizoen in elf van zijn 31 competitieduels zijn doel schoon. Van alle clubs in de Keuken Kampioen Divisie doet alleen koploper FC Twente dat beter (twaalf clean sheets).

• In de duels van Jong PSV vallen dit seizoen tot nu toe de meeste doelpunten. In 31 duels werd al 116 keer gejuicht: 66 keer door fans van Jong PSV en vijftig keer door supporters van de tegenstander.

• De duels van TOP Oss leveren het minste spektakel op in de Keuken Kampioen Divisie: 31 duels waren goed voor 72 treffers, evenwichtig verdeeld in de doelcijfers 36-36.