Wie herkent deze twee vrouwelijke zakkenrollers in Eindhoven?

Twee zakkenrollers in Eindhoven (foto: Bureau Brabant)

De politie heeft beelden vrijgegeven van twee vrouwen die in verschillende winkels in Eindhoven zakkenrollen. Op de beelden is te zien hoe het tweetal eerst een handtas steelt van een oudere vrouw en er vervolgens vandoor gaat met een iPhone van een meisje.

Op acht november vorig jaar lopen twee vrouwen een winkel binnen. Op de bewakingsbeelden van de winkel is goed te zien hoe de vrouwen te werk gaan. In eerste instantie lijken ze wat rond te hangen rond een kledingrek en een oudere vrouw. Vervolgens lopen ze, met de handtas van die vrouw, de winkel uit.

Handtas en iPhone

Andere bewakingsbeelden laten zien dat het tweetal niet alleen in die winkel haar slag sloeg. In een andere winkel loopt een van de twee vrouwen langs een winkelend meisje, steekt haar hand in haar jaszak en neemt zo de iPhone van het meisje mee.

Omdat de zakkenrollers allebei goed in beeld zijn, hoopt de politie dat iemand ze herkent en de zaak kan worden opgelost. Heb je iets gezien of herken de twee vrouwen? Bel dan met de Opsporingstiplijn: 0800-6070 of met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Andere zaken

In Bureau Brabant wordt maandagavond ook aandacht besteed aan een zware mishandeling tijdens het Winter Park Festival op Aquabest, dubbele brandstichting bij een garagebedrijf in Eindhoven en een overval op een bejaarde man uit Maren-Kessel.