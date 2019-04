Het resterend programma van PSV en Ajax in de titelstrijd: cruciale rol voor Willem II?

Nu het gat tussen koploper PSV en naaste concurrent Ajax bovenin de Eredivisie nog maar twee punten betreft na het onderlinge duel van zondag, breken er allesbepalende weken aan in de strijd om de landstitel. Omroep Brabant zet het resterend programma van beide titelkandidaten op een rij.

PSV zag zijn voorsprong op Ajax door de 3-1 nederlaag in de Johan Cruijff Arena slinken van vijf naar twee punten. Het was al de vijfde keer in de elf Eredivisieduels van dit kalenderjaar dat de Eindhovenaren punten verspeelden.

Eerder knoeide de koploper ook punten tegen FC Emmen (2-2), FC Utrecht (2-2), SC Heerenveen (2-2) en Feyenoord (1-1). Het zal duidelijk zijn dat PSV zich geen verdere kleerscheuren kan permitteren in de race naar de 25ste landstitel.

Drie lastige uitduels

PSV wacht in de resterende zeven speelronden nog drie lastige uitduels: tegen Vitesse, Willem II en AZ. Vier van de laatste zeven duels vinden plaats in het eigen Philips Stadion.

Ajax speelt nog drie wedstrijden voor eigen publiek en moet onder meer op bezoek bij FC Groningen en eveneens Willem II. De Tilburgers kunnen in hun twee thuisduels met de titelkandidaten wellicht een cruciale rol spelen in de race naar het kampioenschap.

Zwaarder programma voor Ajax

Ajax heeft op het oog een zwaarder programma in het restant van het seizoen dan PSV, omdat de Amsterdammers op 10 en 16 april ook nog aantreden tegen de Italiaanse grootmacht Juventus in de kwartfinale van de Champions League. Bovendien wacht de club op 5 mei nog de nationale bekerfinale tegen Willem II.



Het resterend programma van PSV

(tussen haakjes de huidige klassering van de tegenstanders)

4 april: PSV - PEC Zwolle (12)

7 april: Vitesse (7) - PSV

14 april: PSV - De Graafschap (16)

21 april: PSV - ADO Den Haag (13)

25 april: Willem II (8) - PSV

28 april: PSV - Heracles Almelo (6)

12 mei: AZ (3) - PSV



Het resterend programma van Ajax:

3 april: FC Emmen (17) - Ajax

6 april: Willem II (8) - Ajax

13 april: Ajax - Excelsior (15)

21 april: FC Groningen (10) - Ajax

24 april: Ajax - Vitesse (7)

28 april: De Graafschap (16) - Ajax

12 mei: Ajax - FC Utrecht (5)