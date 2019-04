Eloy Room verlaat PSV aan einde van seizoen

Eloy Room speelt komend seizoen niet meer bij PSV. De 30-jarige reserve-doelman heeft een aflopend contract bij de Eindhovenaren. De optie die in de verbintenis was opgenomen om nog een jaar langer met elkaar door te gaan, wordt door PSV niet gelicht, meldt een woordvoerder.

Room, international van Curaþao, kwam in de zomer van 2017 over van Vitesse. Beide seizoenen was hij in Brabant de tweede keuze achter Jeroen Zoet.

Tijdens de kampioenswedstrijd van vorig seizoen tegen Ajax (3-0), liet toenmalig trainer Phillip Cocu Room in de slotfase nog invallen. Toen de titel binnen was, mocht hij als basisspeler ook nog meedoen tegen Roda JC en ADO Den Haag.

Bekertoernooi

Dit seizoen kwam Room in de competitie nog niet in actie. Wel mocht hij meedoen in het bekertoernooi. PSV verloor eind oktober in de tweede ronde van RKC Waalwijk.

PSV legde vorig jaar de Duitse keeper Lars Unnerstall voor drie jaar vast. De koploper van de eredivisie verhuurde hem dit seizoen aan VVV-Venlo.