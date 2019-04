20 mensen kunnen niet thuis slapen na ontploffing accu van elektrische fiets in Tilburg

Zo'n twintig mensen die aan de Enschotsestraat in Tilburg wonen, kunnen vannacht niet thuis slapen omdat er een accu van een elektrische fiets in brand vloog tijdens het opladen. Bij de brand kwam veel rook vrij die voor rook- en roetschade heeft gezorgd. Drie mensen hadden na de brand ademhalingsproblemen en zijn daarvoor behandeld.

De accu van de elektrische fiets lag aan de lader toen deze in brand vloog. De fiets stond bij een appartementencomplex op de hoek van de Enschotsestraat en de Ringbaan Oost. De brandweer had de brand snel onder controle en inmiddels is deze geblust.

Nadat het vuur uit was bleek dat bewoners van de eerste en tweede verdieping voorlopig hun huis nog niet in kunnen. De schade door de brand was daar groot. De andere verdiepingen bleken na inspectie wel veilig en de bewoners konden in de loop van de avond weer naar huis.

Alternatieve slaapplek

Voor het appartementencomplex stonden ongeveer dertig mensen die voorlopig hun huis nog niet in kunnen. Twintig van hen zijn opgevangen door de gemeente en kregen een alternatieve slaapplaats aangeboden. De rest kon bij vrienden of familie terecht.

Er waren drie ambulances opgeroepen. Hoewel er niemand gewond raakte bij de brand, moesten er toch drie mensen behandeld worden voor ademhalingsklachten.