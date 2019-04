Het is gedaan met het mooie weer: vanmiddag hagel en onweer

Vanmiddag trekken onweersbuien over de provincie

Afgelopen dagen hebben we het zonnetje vaak mogen zien, maar die verdwijnt dinsdagmiddag weer achter een hoop bewolking. Het gaat zelfs onweren, hagelen en we krijgen te maken met forse windstoten.

Britta van Gendt, meteoroloog bij Weer.nl, zegt dat het zonnetje dinsdagochtend nog wel even schijnt. “Vanmiddag krijgt de bewolking dan in heel de provincie steeds meer de overhand.”

Er ontstaan vervolgens stevige buien. “Er zitten er een paar tussen met hagel, onweer en forse windstoten. Een heel verschil ten opzichte van afgelopen dagen dus.”, zegt Britta.

Qua temperatuur is het verschil ten opzichte van afgelopen dagen minder groot. Het wordt zo’n 14 graden in het westen en zo’n 16 graden in het noordoosten. De temperatuur zakt woensdag en donderdag wel weer: het wordt dan zo’n 10 graden.

Vanaf vrijdag komt de zon weer wat vaker tevoorschijn en krijgen we weer het lentegevoel zoals we dat afgelopen weekend hebben gehad.