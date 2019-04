Tijdelijk verbod gebruik van grondwater voor beregenen grasland

Agrarische ondernemers en grondeigenaren mogen hun gras van 1 april tot 1 juni niet beregenen met grondwater. Het verbod geldt voor graslanden, sportvelden en golfterreinen en niet voor akkerbouw.



De andere twee waterschappen in Brabant, Aa en Maas en Brabantse Delta, besloten maandag dat boeren hun grasland in april en mei wel gewoon mogen besproeien. Volgens Kees-Jan de Vet van waterschap Brabantse Delta was het lang spannend: "Het scheelde niet veel, maar uiteindelijk is er geen onttrekkingsverbod ingesteld. We roepen wel iedereen op om verstandig om te gaan met water en zo veel mogelijk water zelf op te vangen en vast te houden."



Hoge zandgronden

De grondwaterstand is in het stroomgebied van De Dommel afhankelijk van de hoeveelheid regen. Na de droogte in 2018 is er te weinig regen gevallen om de grondwaterstand op de hoge zandgronden voldoende aan te vullen. Extra water binnenlaten vanuit grote rivieren zoals bij ander waterschappen is nauwelijks mogelijk.

Gevoelig voor droogte

Het gebied onder Eindhoven en Tilburg bestaat uit hoger gelegen, hellende zandgronden. Het water stroomt daar snel weg. Hierdoor is het Dommelgebied gevoelig voor droogte.

Regeling

Om verdere afname van de voorraad van het grondwater te voorkomen, besluit elke Brabants waterschap of en waar het onttrekken van grondwater mogelijk is. Deze regeling geldt alleen voor graslanden, sportvelden, golfterreinen en niet voor akkerbouw.