Toon van Helfteren niet verder als bondscoach Nederlands basketbalteam

Het Nederlandse basketbalteam gaat niet verder met Toon van Helfteren als bondscoach. De Nederlandse Basketball Bond en de Stichting Nederlands Mannenteam hebben na een evaluatie besloten na zes jaar afscheid te nemen van de Tilburgse oud-international. Zijn contract was eind februari al afgelopen na de laatste WK-kwalificatiewedstrijd.

Van Helfteren was sinds 2013 bezig met zijn tweede periode als bondscoach. Hij verlengde zijn contract in november tot februari 2019.

LEES OOK: Toon van Helfteren blijft tot 2019 bondscoach van Nederlands basketbalteam

Deelname aan het EK

Onder leiding van Van Helfteren deed Nederland in 2015 voor het eerst in 25 jaar weer mee aan het EK. Kwalificatie voor het EK in 2017 lukte echter net niet.



Voor het eerst in ruim dertig jaar streed Nederland daarnaast de afgelopen twee jaar mee om deelname aan het WK. De Orange Lions plaatsten zich wel voor de beslissende fase van de kwalificatie, maar konden de laatste stap niet zetten.



‘Niet eenvoudig om een waardige opvolger te vinden’



“We zijn zeer dankbaar voor de inzet van Toon van Helfteren in de afgelopen jaren. Hij is onze recordinternational, als coach en als speler. Hij heeft het team weer op de kaart gezet en verdient een standbeeld voor zijn inzet voor de sport’’, zegt voorzitter Bert Kragtwijk van het NMT. “Het zal niet eenvoudig zijn om een waardige opvolger te vinden.”



De basketbalbond wil een opnieuw een internationaal ervaren coach aanstellen. De eerste opdracht is om eind dit jaar succes te boeken bij de eerste kwalificatiewedstrijden voor het EK van 2021, om vervolgens mee te doen aan de Olympische Spelen van 2028.