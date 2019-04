Opticien Van Wely voor tweede keer overvallen, ‘deze merken zijn erg geliefd’

Opticien Van Wely in Boxmeer is maandagnacht weer de dupe geworden van een inbraak. Vorig jaar werd er in deze brillenzaak ook al ingebroken. Er zijn brillen gestolen van dezelfde merken. “Het is echt zuur.”

Eigenaresse Fabienne van Wely vindt het heel erg vervelend dat haar zaak weer de dupe is geworden van een inbraak. “We werken er zo hard voor in deze winkel. Gelukkig is niemand gewond geraakt, maar ik baal enorm.”

Camerabeelden

De eigenaresse heeft de beelden van de beveiligingscamera’s vrijgegeven op het Facebookaccount van de brillenzaak. Op de beelden is te zien hoe een grote steen binnen in de winkel ligt. “De daders hebben net zo lang met de steen tegen ons raam geramd. We hebben heel dik glas. Via dit gat zijn ze zo naar binnen gekomen.” Een van de daders pakt de brillen en de andere dader wacht buiten. Vervolgens gaan ze er op de fiets vandoor.

De daders hebben veel brillen meegenomen, maar het valt op dat ze voor bepaalde merken gaan. Vorig jaar werden deze merken ook gestolen. “Deze merken zijn erg geliefd. We blijven ze gewoon verkopen, want ze lopen goed.” Om welke merken het gaat wil Van Wely niet zeggen.

Gewoon open

De opticien aan de Steenstraat in Boxmeer is dinsdag open. “We moeten met de winkel gewoon doorgaan.” De eigenaresse hoopt dat ze met haar Facebookbericht meer informatie krijgt over de daders. Deze zijn namelijk nog steeds niet opgepakt.

