NAC-speler Mikhail Rosheuvel kan voor derde keer degraderen: 'Dat wil niemand'

Hij praat er niet graag over, maar het is wel realiteit. In 2016 ging Rosheuvel met Cambuur het schip in en vorig jaar was hij met Roda JC de klos. Degraderen is natuurlijk niet leuk en al zeker niet drie keer. Want ook NAC staat op het punt dat het noodgedwongen de eredivisie wellicht moet verlaten. Dat gegeven zorgt bij Mikhail Rosheuvel voor extra motivatie.

'Alles op alles zetten'

"Natuurlijk ben je nu extra gemotiveerd, maar ik rakel niet graag dingen uit het verleden op", zegt de aanvaller van de Bredase club. "Maar degraderen wil ik zeker niet, dat wil niemand. Daarom moeten we alles op alles zetten om er in te blijven. Het verleden speelt wel lichtjes mee in mijn achterhoofd, maar ik ben er niet echt mee bezig. Ik speel nu bij NAC en ik wil dat we in de eredivisie blijven."

Strijd, passie en organisatie

Rosheuvel gelooft nog in handhaving, zeker na de pot afgelopen weekend tegen VVV (1-1). Het vertoonde spel gaf de burger in Breda moed. Datzelfde geldt voor trainer Ruud Brood, al beseft die dat het heel moeilijk gaat worden. NAC moet om te beginnen woensdag, als het uit tegen Excelsior speelt, winnen.

"Het is heel belangrijk om drie punten te halen en daar moeten we alles voor doen. Ik heb tegen VVV een aantal goede dingen gezien. We speelden met strijd en passie, maar ook vanuit een bepaalde organisatie. Helaas werden de kansen niet benut."

Lef

Wil NAC nog kans maken om in de eredivisie te blijven, dan zal iedereen er alles aan moeten doen om van Excelsior te winnen. "Excelsior is een ander team dan VVV", zegt Brood over de tegenstander uit Rotterdam. "Ze hebben een goed middenveld en snelheid voorop. Daar zullen wij een antwoord op moeten vinden. Als we willen winnen, zullen we ons ook niet moeten verschuilen en trachten te voetballen waar mogelijk. Lef zag je bij ons al tegen VVV en dat verwacht ik woensdag eigenlijk ook."