Koekeloeren naar koolmeesjes, kauwen en slechtvalken: webcams in Brabantse vogelkasten

Prutsende nestenbouwers, vechtende koolmeesjes en snelle eierleggers. Het komt allemaal voorbij op de beelden van Vogelbescherming Nederland. De organisatie heeft weer webcams in vogelkasten neergezet voor de campagne Beleef de Lente. Ook in Dongen en Gemert kunnen de perikelen van vogels worden gevolgd.

Op de beelden uit Brabant zijn koolmeesjes, kauwen en slechtvalken te zien. Ook staat er een webcam bij een voedertafel in Dongen. Mensen kunnen live meekijken. En dat wordt ook gedaan, er kijken zo honderden mensen naar de beelden op de site.



Twee kauwen hebben een nestje gebouwd in Dongen. Al deden ze dat volgens een deskundige niet op de meest handige manier. Ze brachten te veel takjes naar binnen. Op die manier konden er geen buitenstaanders naar binnen, maar zij zelf ook bijna niet meer. Bij de koolmeesjes in hetzelfde gebied is het wachten op het eerste ei. In Gemert is een paar slechtvalken neergestreken. Daar liggen al drie eieren in het nest.