Oud en verlaten openluchtzwembad omgebouwd tot knorrend en kakelend dierenparadijs

GENDEREN -

In de kleedhokjes van het voormalige zwembad Veldzicht in Genderen wonen nu konijnen en cavia's. In de doucheruimte woont een wollig schaap en in het diepe zwembad zwemmen karpers in plaats van zwemmers. Het voormalige openluchtzwembad Veldzicht is omgetoverd tot dierenparadijs: Park Veldzicht en wordt op 11 mei officieel geopend.