Drie tegentreffers Willem II, maar Tilburgse club nog altijd op voorsprong [LIVE]

Willem II is bezig aan een hele sterke reeks in de eredivisie. De laatste drie keer stapte het als winnaar van het veld, drie keer won het met 3-2. Na De Graafschap, Feyenoord en Fortuna Sittard hoopt trainer Adrie Koster dinsdagavond met zijn mannen een vierde zege op rij te boeken, het speelt een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Tussenstand: 3-4.

De thuisploeg heeft in de eerste tien minuten het balbezit, maar echte kansen heeft Heracles Almelo nog niet gehad. Willem II is dan niet de bovenliggende partij op het veld, op de tribunes winnen de supporters het wel van die uit Almelo. Het volle uitvak laat zich vanaf het eerste fluitsignaal continue horen.

Na ruim een kwartier de eerste grote kans voor Willem II. De bal gaat niet in de goal, maar voor de echte voetballiefhebber is het weer even genieten van Alex Isak. De Zweedse spits krijgt de bal rond de middenlijn, snelt langs meerdere tegenstanders en geeft vervolgens een goede strakke voorzet op Pavlidis, De Griek weet de actie van Isak niet te bekronen met een goal, hij schiet over.

Na gestuntel van Fernando Lewis krijgt Bradley Kuwas een enorme kans om de score te openen, maar op het scorebord blijft ook na ruim een half uur spelen 0-0 staan. De aanvaller schiet ruim over.

Overtredingen

Willem II krijgt een paar aanslagen te verwerken, niet altijd met succes. Eerst haalt Lerin Duarte hard door op Renato Tapia. De middenvelder van Willem II schreeuwt het uit van de pijn, hij kan niet verder. Een paar minuten later geeft Adrián Dalmau Thomas Meissner een schop. De Duitser kan verder. Net als de twee Heracles-spelers, de in de eredivisie debuterende scheidsrechter Sander van der Eijk trekt zelfs geen geel.

Weer Isak

Alex Isak was al geliefd bij de Willem II-fans, dat wordt er na de wedstrijd tegen Heracles waarschijnlijk niet minder op. De spits schiet op slag van rust raak. Na een mooie assist van Pol Llonch laat hij met een diagonaal laat schot Heracles-goalie Janis Blaswich kansloos. Na zijn hattrick van zaterdagavond is hij nu weer belangrijk voor Willem II.

In de tweede helft is het binnen een kwartier weer raak. De spits schiet via de binnenkant van de paal de 0-2 binnen.

Bij de de 0-3 komt de naam van Isak niet op het scorebord te staan. Hij is niet de afmaker, maar de aangever. De jongeling geeft de bal mee aan Vangelis Pavlidis, de Griek schiet vervolgens zuiver binnen.

Met nog een kleine twintig minuten op de klok doet de thuisploeg iets terug, Brandley Kuwas scoort voor Heracles Almelo en brengt de stand op 1-3. Tien minuten voor tijd kwam daar een tweede Heracles-treffer bij. Joey Konings maakt de 2-3. Echt spannend werd het niet, Marios Vrousai maakte snel na de aansluitingstreffer de 2-4.

Record

Willem II kan in Almelo een record evenaren, het heeft dit seizoen al twintig punten gepakt in uitwedstrijden. Met een zege tegen Heracles komen er drie bij en staan er net als in het seizoen 1998/1999 23 punten uit uitwedstrijden op de teller.

Belangrijker is het totaal aantal punten, Willem II heeft er nu 37. En daarmee staat het nu achtste op vijf punten achter nummer zes Heracles Almelo. Een overwinning zorgt ervoor dat de Tilburgse club mag blijven dromen van deelname aan de play-offs voor een ticket voor Europees voetbal. Het zou nog een extra toetje zijn aan het einde van het seizoen, na de bekerfinale.

Opstelling

Bij Willem II keren Timon Wellenreuther en Vangelis Pavlidis terug in de basisploeg. Jordens Peters zit op de bank. Door zijn afwezigheid en een blessure bij Freek Heerkens is Vurnon Anita aanvoerder bij de Tricolores.