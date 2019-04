Zet Willem II fraaie reeks en jacht op ticket voor play-offs voort tegen Heracles Almelo? [LIVE]

Willem II is bezig aan een hele sterke reeks in de eredivisie. De laatste drie keer stapte het als winnaar van het veld, drie keer won het met 3-2. Na De Graafschap, Feyenoord en Fortuna Sittard hoopt trainer Adrie Koster dinsdagavond met zijn mannen een vierde zege op rij te boeken, het speelt een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Aftrap i som kwart voor acht.

Willem II kan in Almelo een record evenaren, het heeft dit seizoen al twintig punten gepakt in uitwedstrijden. Met een zege tegen Heracles komen er drie bij en staan er net als in het seizoen 1998/1999 23 punten uit uitwedstrijden op de teller.

Belangrijker is het totaal aantal punten, Willem II heeft er nu 37. En daarmee staat het nu achtste op vijf punten achter nummer zes Heracles Almelo. Een overwinning zorgt ervoor dat de Tilburgse club mag blijven dromen van deelname aan de play-offs voor een ticket voor Europees voetbal. Het zou nog een extra toetje zijn aan het einde van het seizoen, na de bekerfinale.

Opstelling

Bij Willem II keren Timon Wellenreuther en Vangelis Pavlidis terug in de basisploeg. Jordens Peters zit op de bank. Door zijn afwezigheid en een blessure bij Freek Heerkens is Vurnon Anita aanvoerder bij de Tricolores.