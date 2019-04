Duncan Laurence moet als 16e optreden in tweede halve finale Songfestival

Bij de loting in januari was al bekend dat Laurence in de tweede helft van de tweede halve finale moest optreden. De startvolgorde bleef toen nog even geheim. Na Laurence komen alleen nog Macedonië en Azerbeidzjan in actie. Favorieten Zwitserland, Zweden en Rusland komen als vierde, achtste en dertiende het podium op.

Volgens Tom van den Oetelaar, onze eigen songfestivalkenner, is de zestiende plek ideaal. "Hoe later in de wedstrijd, hoe beter het is", zegt Van den Oetelaar. "Vooral sinds de televoting (stemmen via de telefoon) is de positie belangrijk. De meeste winnaars zitten bij de laatste die op moeten. Kijk maar naar winnaar Johnny Logan."

De 64 ste editie van het songfestival is dit jaar in Tel Aviv (Israël). De eerste halve finale is dinsdag 14 mei en de tweede op donderdag 16 mei. Als Laurence het goed doet en genoeg punten verzamelt staat hij op zaterdag 18 mei in de finale. Dit zou geen probleem moeten zijn aangezien Laurence een van de favorieten is. Bij de bookmakers wordt hij al drie weken getipt als de winnaar van deze editie.