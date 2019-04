Topdokter wordt ineens bekende Brabander door nieuwe RTL-serie

En dan moet ‘zijn’ aflevering nog komen. Iedere week staat er een andere topdokter centraal. Woensdag is de aflevering van Van Dielen en wordt hij gevolgd tijdens zijn werk. Hij houdt zich onder meer bezig met bariatrie, wat betekent dat hij mensen met obesitas helpt.

“Ik wilde vooral laten zien dat mensen met obesitas wel degelijk echt ziek zijn. En ook dat we ze kunnen helpen, maar dat ze daarvoor wel echt gemotiveerd moeten zijn. En dat je niet zomaar in aanmerking komt voor een operatie, maar dat je gescreend wordt. En dat komt allemaal goed in beeld.”

Kwetsbaar opstellen

Maar er komt nog veel meer in beeld. De artsen delen ook persoonlijke zaken. De serie gaat dan ook over de persoon achter de arts. “Het laat echt zien dat wij ook gewoon mensen zijn. Dat we wel eens ergens mee zitten en dat we wel eens verdriet hebben. Ik denk dat dat nieuw is en dat mensen dat graag willen zien. Er zijn natuurlijk voordelen over artsen, namelijk dat we botte boeren zijn en geen gevoel hebben. Maar je laat normaal niet alles aan de patiënt zien, maar hier filmen ze gewoon verder als de patiënt weg is.”

De patiënten die nu in spreekkamer komen, hebben bijna allemaal het programma wel gezien. “Mensen vinden het wel leuk dat ze door de topdokter worden gezien. Dat vinden ze dan wel heel bijzonder. Ze geven aan dat ze het een leuk programma vinden en dat ze daardoor wel een ander beeld van mij hebben gekregen dan ze in eerste instantie hadden.”

Bescheiden

Ondanks alle reacties blijft François gewoon bescheiden en van het de titel topdokter wil hij eigenlijk niks weten. “Alle dokters hier zijn topdokters!”