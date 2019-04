Zwemmen in subtropisch zwemparadijs bij Paaspop, het kan op de camping

Campingproductie Tom Box kwam op dit idee door het gevoel van bijvoorbeeld Center Parcs. “Vroeger als kind ging je op vakantie naar Center Parcs en was daar een groot zwemparadijs. Zo iets willen wij nu ook maken.”

Subtropisch temperatuurtje

Op de camping van het festival komt een tent met daarin een zwembad van ongeveer acht bij tien meter. “Het wordt aangekleed met subtropische spullen zoals palmbomen. Er zal een disco zijn met allerlei soorten muziek.” Om het tropische gevoel compleet te maken, hangt er ook een subtropisch temperatuurtje.

Kaartje voor de camping

Als je een kaartje hebt voor deze camping ben je een bofkont, want je kan alleen op deze manier een duik nemen in het paradijs. Er kunnen ongeveer honderd mensen in de tent. “We gaan werken in shifts. Iedereen mag een halfuurtje gebruik maken van het zwemparadijs.”

Paaspop wordt dit jaar van vrijdag 19 april tot zondag 21 april gehouden in Schijndel.

