Ajax is volgende horde voor Willem II richting play-offs: 'Alles is mogelijk nu'

Trainer Adrie Koster heeft nog het nodige met zijn spelers te bespreken na de 3-4 zege op bezoek bij Heracles Almelo. Welk gevoel overheerste na die overwinning? Blijdschap, opluchting, irritatie. Het kon allemaal. "Er gebeurde ook van alles", zei de trainer na afloop in de mixed zone. "Na die 0-3 heb je Heracles liggen, dan moet je de 0-4 maken en is het klaar. Nu krijg je een tegendoelpunt en maak je het jezelf heel moeilijk."

En dat is wat Willem II niet kon gebruiken, want winnen van Heracles was van belang om mee te blijven doen in de strijd om de play-offs. Zeker als je kijkt naar het schema van Willem II, dat bijvoorbeeld nog speelt tegen de twee titelkandidaten in de eredivisie. "Zo makkelijk is het allemaal niet. We zitten in een goede fase, qua overwinningen. Qua voetbal kan er altijd nog wat verbeteren, daar moeten we hard aan werken. En dan kijken hoever we kunnen komen."

'Hoogste nastreven'

Vurnon Anita draait er niet omheen. De gelegenheidsaanvoerder, bij afwezigheid van Jordens Peters en Freek Heerkens droeg hij de aanvoerdersband, wil de play-offs halen. "We moeten altijd het hoogst haalbare nastreven. Dat leeft ook in de groep. We vechten elke dag voor elkaar, dat hopen we ook vast te houden.”

Ajax is de volgende tegenstander, de ploeg waar Anita zijn doorbraak kende. “We proberen het wedstrijd per wedstrijd te bekijken. Nu komt er een hele moeilijke, met Ajax thuis. We gaan keihard ons best doen en dan zien we wel waar het schip strandt.”

Vertrouwen

Alex Isak was de grote man aan Willem II-zijde. De Zweedse tiener scoorde twee keer en leverde bij de andere twee Tilburgse goals de assist. Blij is hij met zijn eigen prestatie, maar hij kijkt toch vooral naar het team. En dus is hij blij met de zege op een concurrent. “We hebben vandaag laten zien dat we beter waren. We kunnen de teams die boven ons verslaan. Maar er zijn nog veel wedstrijden te gaan, het is lastig te zeggen wie uiteindelijk de betere ploeg is.”

De wedstrijd die Willem II in mei tegen Ajax speelt zit nog niet in het hoofd van de Willem II-spelers. “Eerst de competitie, dan pas de focus op de finale”, zegt Isak, die wel vertrouwen heeft in een goed resultaat tegen de Amsterdammers. “We hebben een goed gevoel, spelen goed. Het is misschien een van de lastigste wedstrijden in de competitie. Het gaat moeilijk worden, maar we hebben laten zien dat we veel kansen kunnen creëren en dan is alles mogelijk.”