Fataal bedrijfsongeval in Waalwijk: directeur krijgt voorwaardelijke celstraf en taakstraf opgelegd

Een Waalwijks meststoffenbedrijf en zijn directeur zijn door de rechtbank in Breda veroordeel voor dood door schuld vanwege een fataal bedrijfsongeval in 2014. Bij het ongeluk kwamen twee personen om het leven. De directeur heeft hiervoor een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een taakstraf van 180 uur opgelegd gekregen.

De rechtbank in Breda heeft aan het bedrijf zelf een boete van 180.000 euro, waarvan 50.000 euro voorwaardelijk, opgelegd. "Het bedrijf en zijn directeur zijn ernstig tekort geschoten bij het bieden van een veilige werkomgeving", aldus de rechtbank.

Bij het ongeluk op 11 september 2014 kwamen de destijds 22-jarige student Geert den Dekker en de 54-jarige medewerker van het bedrijf Jan Verbeek om het leven toen een muur omviel. Het ging om een zeven meter hoge scheidingswand die bestond uit betonblokken met een gewicht van zo'n 1500 kilo per stuk.

Teveel mest

De medewerker kreeg eerder op de dag de opdracht om kunstmest van het ene vak naar het andere vak overscheppen. Toen hij later in het leeg geschepte vak kwam, viel de muur om. Uit onderzoek is gebleken het omvallen meerdere oorzaken had: zo lag er veel te veel kunstmest in het vak, 800 ton in plaats van de 250 ton waar een vergunning voor was. Ook waren de betonnen blokken waar de muur uit bestond soms gebroken en aangetast door de kunstmest.

Volgens de rechtbank kwam er bij het bedrijf pas het besef hoe ernstig de situatie was toen het fatale ongeluk had plaatsgevonden. "Maximale productie en opbrengst stonden kennelijk voorop, en niet de veiligheid van medewerkers.", schrijft de rechtbank.

Lange tijd

De zaak kwam in 2017 al voor de rechter. Toen eiste het Openbaar Ministerie een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 jaar en een werkstraf van 180 uur. Het bedrijf moest van de officier van justitie een boete van 200.000 euro betalen. Twee weken later bleek dat de rechtbank geen uitspraak kon doen in de zaak, omdat ze vond dat er meer onderzoek gedaan moest worden.

De rechtbank heeft in het vonnis rekening gehouden met de lange tijd die zat tussen het ongeluk en de inhoudelijk zitting. Ook speelde het blanco strafblad van de directeur daarin mee.