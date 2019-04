Hans Kazàn, Guus Meeuwis en Kraantje Pappie maken line-up WiSH Outdoor compleet

Line-up WiSH Outdoor bekend. (Foto: WiSH Outdoor)

Hans Kazàn, Guus Meeuwis en Kraantje Pappie komen dit jaar naar WiSH Outdoor. De organisatie van het festival in Beek en Donk maakte woensdag de complete line-up bekend. Ook Davina Michelle, Sevn Alias, Def Rhymz en Charly Lownoise & Mental Theo nemen plaats op het podium.

Goochelaar Kazàn treedt op met een ‘exclusieve show vol verrassingen’. Verspreid over verschillende stages zijn ook ABBA Fever, D-Block & S-te-Fan, Martijn Fischer met hits van Hazes en The Iconic Bizzey Show te vinden.





Eerder werd al duidelijk dat onder meer BLØF, Brennan Heart, De Jeugd van Tegenwoordig, Kris Kross Amsterdam, MAAN en Lucas & Steve komen optreden. Ook wordt er dit jaar samengewerkt met Q-music. De radiozender staat er met De Foute Stage.

WiSH Outdoor is van 5 tot en met 7 juli in Beek en Donk. Het festival trekt jaarlijks zo'n 60.000 bezoekers.