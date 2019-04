GTST-acteur Ferri verrast superfan Patrick uit Waalwijk: ‘Ik mis geen aflevering’

De 35-jarige Patrick is voetbaltrainer bij het dameselftal van N.E.O’25 in Waalwijk. De dames weten maar al te goed dat hun trainer fan is want hij heeft het vaak over de soap. Zonder dat Patrick het door had stond Ferri ineens op het voetbalveld. “Ik was compleet verrast. Het was heel apart, maar erg leuk. Ik wist wel dat er iets ging gebeuren, maar niet dat Ferri uit GTST langs zou komen.”

Meetrainen

Ferri was niet alleen op het voetbalveld om Patrick te verrassen, hij voetbalde ook mee. “Hij heeft een halfuur meegetraind. Daarna hebben we nog wat gedronken in de kantine. We hebben het gehad over zijn werk en over de 6000ste aflevering.”

Biertje in De Koning

Patrick mist geen enkele aflevering van de bekende soap. Maar, op woensdag om acht uur moet hij toch de dames trainen. “Ik kijk altijd de aflevering terug.” Binnenkort is hij ook te zien in de soap. “Ik mag een biertje komen drinken in café De Koning bij Rik.”

De jubileumuitzending is vrijdag op televisie te zien. Patrick gaat deze aflevering samen met het team in de voetbalkantine kijken. Ferri heeft al een beetje verklapt waar de aflevering over gaat. “Wat hij verteld heeft mag ik niet zeggen. Ze gaan in ieder geval naar Lapland.”