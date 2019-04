Ambtenaren rennen zich in het zweet bij NK Veldloop in Best: 'Zelden zijn atleten zo uitgerust'

Ambtenaren die hardlopen. Het zou het begin van een grap kunnen zijn, maar is op Aquabest realiteit. Want ruim 2300 ambtenaren uit heel het land zijn woensdag bijeengekomen voor het NK Veldloop voor ambtenaren. Zes, negen of twaalf kilometer door het zand en over de bospaden. Grappen worden er ook gemaakt. "Zelden zullen er atleten zo uitgerust aan een NK zijn begonnen", aldus een vrolijke deelnemer namens de gemeente Leidschendam.

De deelname is het grootst aan de twaalf kilometerwedstrijd, waarin Best dubbel in de prijzen valt. Vincent Anker loopt weliswaar namens de gemeente Eindhoven, maar hij woont in Best. Hij wint de ambtenarenwedstrijd, terwijl Wichard de Benis de snelste is in de 55-plus categorie. Hij is dubbel blij, want behalve zijn winst is hij ook betrokken bij de opzet van het mooie parcours.

"Dit was voor het eerst dat ik organiseerde én meeliep. Een medaille zou al mooi geweest zijn, maar winnen bij de oudste categorie en dan ook nog in Best op mijn eigen parcours, is wel heel erg mooi.

Mooi, maar zwaar parcours

De 34-jarige Vincent Anker won de wedstrijd en voor hem was het ook een soort van thuiswedstrijd. "Dat merkte ik wel tijdens de wedstrijd en toen ik over de finish kwam. Veel bekenden en familie die me aanmoedigden. Er was een fantastische sfeer op een waanzinnig mooi, maar wel zwaar parcours."

Het werk van ambtenaar wordt niet vaak geassocieerd met lichamelijke inspanning. Toch denkt Anker dat zijn werk wel degelijk invloed heeft op zijn sportieve prestaties. "Ik ben als gebiedscoördinator veel buiten en doe veel lopend en op de fiets. Daar heb ik ook een goede conditie door. Natuurlijk krijg ik ook veel grappen over ambtenaren te horen, maar met dit NK kunnen we het imago een beetje 'boosten'."

200 jaar Best

Al vanaf 1988 wordt er jaarlijks zo'n NK gehouden en regelmatig namen ambtenaren uit de gemeente Best medailles mee naar huis. Reden voor de gemeente, die dit jaar het 200-jarig bestaan viert, om dit jaar de organisatie op zich te nemen. Wethouder Mark van Schuppen is zelf ook een fanatieke hardloper en heeft zich hard gemaakt om dit NK naar Best te halen.

Complimenten voor dit NK

"We werden ook uitgedaagd door andere gemeenten, die zeiden dat we wel steeds de medailles kwamen ophalen, maar nooit het NK organiseerde. Dat vonden wij een goed argument en dan maar meteen in het jaar waarin de gemeente Best 200 jaar bestaat. Aquabest is natuurlijk perfect voor zo'n evenement en we hebben vandaag dan ook al veel complimenten gekregen over dit NK."

Volgend jaar is er weer een NK Veldloop voor ambtenaren. Dan is Wierden de gastgemeente.