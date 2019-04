Nieuw luchtvaartmuseum Wings over Woensdrecht officieel geopend

Ruim twee jaar werkten zij aan de inrichting van het museum. Het idee ontstond na een reünie van het personeel van luchtvaartbedrijf Fokker in Woensdrecht. Van Loon, die zelf veertig jaar werkzaam was voor het bedrijf, riep op om spullen mee te nemen uit de beginjaren van de vliegtuigindustrie.

Lees ook:Nieuw luchtvaartmuseum 'Wings over Woensdrecht' vertelt verhaal van vliegindustrie in West-Brabant

Een deel van die spullen pronkt nu in het museum, maar ook de spullen van de privécollectie van Ronald Middel zijn te bezichtigen. Middel, werkzaam bij de Luchtmacht in Woensdrecht, is een verwoed verzamelaar van historisch militair materiaal.

Nu is er vooral historisch materiaal te bezichtigen, maar het museum moet in de toekomst meer ruimte bieden voor educatie doordat er bepaalde technische onderdelen van vliegtuigen te bestuderen zijn.

Bezoeken

Luchtvaartmuseum Wings over Woensdrecht is gevestigd in de Ossendrechtse Valksabdij en is iedere woensdag en iedere zondag geopend van 13.00 uur tot 16.00 uur.