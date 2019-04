'Mijn neus staat scheef', trainer van kooivechter Pieter Buist brengt offers

Volgende maand verdedigt kooivechter Pieter Buist de wereldtitel die hij vorig jaar september veroverde in het Mixed Martial Arts. Om succesvol te zijn, is de Bredenaar volop in training. Hij krijgt daarbij hulp van een aantal professionals. Bijvoorbeeld van Pepijn Roovers, die zijn padstrainer is.

Opvanghandschoen

"Een pads is eigenlijk een opvanghandschoen voor stoten", vertelt Pepijn Roovers. "Ik kan stoten moeilijk met mijn normale hand opvangen, want dan breek ik mijn middenhandsbeentje. Het is eigenlijk een soort beschermmiddel en een richtmiddel voor de vechters."

Bekijk de video en lees verder.

'We zijn geen ballerina's'

Wereldkampioen Pieter Buist leeft zich tijdens de padstraining naar hartenlust uit. Pepijn Roovers krijgt het af en toe te verduren, op de pads bij de klappen of via het stootkussen bij de trappen. Bij Mixed Martial Arts, een combinatie dus van vechtsporten beoefend in een kooi, mag veel en de sport is niet voor watjes. Zo nu en dan laat Roovers toch ook een diepe zucht of een flinke kreun horen.

"Ik krijg inderdaad heel wat klappen, maar door de jaren heen leer je wel incasseren. Je lichaam begint er ook aan te wennen, maar daar moet je doorheen als je ledematen begonnen te zeuren."

Soldaten maken

Heel soms gaat het ook wel eens mis en krijgt Roovers per ongeluk een rake klap. Hij zit er niet mee: "We zijn geen ballerina's, we zijn met een vechtsport bezig. Je kan het zien aan mijn neus, die staat niet helemaal recht meer. Het is meerdere keren raak geweest. Maar we zijn hier om soldaten te maken en daar hoort een behoorlijk incasseringsvermogen bij. Zowel bij mij als bij de vechter zelf."

Game-plan

Pepijn Roovers is, net als zijn andere trainers, een belangrijke pion in het team van kooivechter Pieter Buist. Een stille kracht die het succes mede bepaalt. "Het is een superbelangrijk onderdeel voor mij tijdens mijn trainingskamp", zegt vechter Pieter Buist over de sessies met Roovers. "Hij kijkt of mijn handen goed hoog zijn en we nemen de technieken door die we tijdens de wedstrijd gaan doen. Hij neemt ook de tegenstander door en maakt een game-plan."

Geheim

Pieter Buist verdedigt volgende maand zijn wereldtitel. Wanneer dat precies is en waar dat is mag de kooivechter van zijn promotor nog niet vertellen. "Het contract is getekend, maar het is nog geheim. Het is een mooie tegenstander en ik heb er zin in. Verder hou ik het spannend."

